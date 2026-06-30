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19:00, 30 июня 2026Россия

Названа ключевая задача России на СВО

В России заявили о необходимости усиливать борьбу с налетами дронов ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

России необходимо усиливать противодействие налетам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) как дальнего, так и среднего радиуса действия. Ключевую задачу на специальную военную операцию (СВО) назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

По их словам, ВСУ тратят все ресурсы, чтобы сделать атаки более успешными, однако из-за этого страдают другие сферы. Планы украинских военных можно разрушить, если наносить удары по инфраструктуре противника, уверены авторы.

«Насыщение систем противовоздушной обороны, увеличение числа дронов-перехватчиков, укрепление обороны предприятий, а также удары по украинской инфраструктуре — это ключевые направления для нашей деятельности», — указано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главной задачей СВО полный контроль над Донбассом и Новороссией. Глава государства не исключил, что ВСУ предпримут попытки атак с целью отвлечь внимание российских войск от достижения поставленной цели.

В свою очередь, Минобороны заявляло, что российские войска намерены нарушить транспортную логистику ВСУ. В ведомстве отмечали, что выполнить поставленные задачи военные планируют с помощью ударов по топливным объектам противника.

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