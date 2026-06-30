54-летняя Виктория Толстоганова снялась крупным планом без фильтров

54-летняя актриса Виктория Толстоганова снялась крупным планом без фильтров

Российская актриса и телеведущая Виктория Толстоганова показала внешность без фотошопа. Снимок (на момент написания новости был удален) появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя артистка разместила фото, сделанное крупным планом, отказавшись при этом от фильтров. Так, она сняла лицо с мелкими косметическими дефектами в виде пигментации и пор. При этом звезда нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В подписи к снимку Толстоганова заявила, что собирается в отпуск.

В июле 2024 года Виктория Толстоганова показала внешность в купальнике. Звезда отдыхала на Кипре, где снялась, выходя из открытого бассейна, расположенного у моря.