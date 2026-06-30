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13:02, 30 июня 2026Путешествия

Байкал начал терять туристов по двум причинам

Озеро Байкал начало терять российских туристов из-за погоды
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Озеро Байкал в 2026 году начало терять российских туристов по двум причинам. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отток туристов произошел, в первую очередь, из-за погоды. Утверждается, что весна и начало летнего сезона в регионе были холодными, с затяжными дождями, мощными ветрами и скачками температур. Многие отдыхающие, как следствие, перенесли или вовсе отменили свои туры на озеро.

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Вторая причина, как сообщается, в ценах. В настоящее время россияне стараются экономить на путешествиях, и Байкал стал для них менее выгодным вариантом для отдыха. Так, на популярных направлениях — в поселке Листвянка и на острове Ольхон — стоимость жилья выросла на 15-30 процентов по сравнению с 2025 годом. Билеты из Москвы и Санкт-Петербурга стали дороже на 20 процентов, также подорожало питание и экскурсии.

Ранее российская тревел-блогерша высказала свое мнение о поселке Листвянка на берегу Байкала. Его вид, по мнению путешественницы, портят рынок, плотная застройка и местами неудобная улица без нормального тротуара.

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