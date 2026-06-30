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13:30, 30 июня 2026Путешествия

Эффективность запрета на выдачу виз ЕС россиянам оценили

Политолог Ткаченко: Южная Европа не даст запретить визы ЕС для россиян
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Yves Herman / Reuters

Полного запрета виз в Евросоюз (ЕС) россиянам не случится, убежден профессор СПбГУ, политолог Станислав Ткаченко. В беседе с «Ридусом» он отметил, что в странах Южной Европы нет активной русофобии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Однако эксперты указывали, что полный запрет невозможен из-за позиции стран Южной Европы.

«Запретов виз для граждан России на общеевропейском уровне ждать не стоит, максимум — новые ограничения. Да, отдельные страны Европы, например Чехия или Финляндия, фактически запретили россиянам въезд, получить визу практически невозможно. (...) Но в странах Южной Европы нет такой активной государственной русофобии, чтобы вводить такой запрет без веских на то причин», — заявил Ткаченко.

Жесткие ограничения на посещение отдельных стран ЕС политолог назвал политическим решением, призванным усилить недовольство россиян правительством. Однако за четыре года этого не произошло, заключил Ткаченко.

Первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова также считает, что Еврокомиссия специально обсуждает полный запрет на выдачу туристических виз россиянам, чтобы вызвать негодование у людей.

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