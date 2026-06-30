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13:02, 30 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме указали на последствия решения ЕС не выдавать визы россиянам

Депутат Журова: Планы ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам скажутся на спорте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Еврокомиссия специально обсуждает полный запрет на выдачу туристических виз россиянам, чтобы вызвать негодование у людей, считает первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова. Реакцией на планы Евросоюза она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Однако эксперты указывали, что полный запрет невозможен из-за позиции стран Южной Европы.

«Они затруднить получение виз, конечно, могут, и уже практически визы выдают крайне сложно. Это специально же делается, чтобы какое-то негодование у людей это вызывало. Самое удивительное, что Советский Союз в свое время не выпускал граждан за границу, а иностранцы, наоборот, стремились чтобы наши поехали и посмотрели, как они там живут, и этим впечатлялись. А сейчас, видите, как все наоборот. Если они это в пропагандистских целях используют, то они на самом деле неверно, я считаю, это делают», — высказалась депутат.

Политик добавила, что запрет на выдачу виз для российских туристов скажется и на спортсменах.

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«Тогда получается, что все решения и Олимпийского комитета, и федераций международных, и так далее тоже становятся ничтожными, потому что европейцы в том числе не будут пускать и спортсменов, раз они отменят визы. Мы же получаем всегда тоже туристическую визу, спортсмены, а не спортивную какую-то. Если они только не придумают такую, но, боюсь, что нет. То есть они таким образом еще и говорят, что мы спортсменов, значит, не пустим. Тогда МОК надо отменять все соревнования в Европе», — пояснила Журова.

Ранее визовый центр Испании увеличил сроки рассмотрения заявлений россиян до 45 дней.

До этого россиянам рекомендовали сохранять посадочные талоны при поездках в Евросоюз (ЕС). Отмечалось, что в европейских аэропортах может понадобиться доказывать использование предыдущих виз из-за того, что в ЕС полностью отказались от бумажных штампов в паспортах.

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