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10:21, 30 июня 2026Россия

Еще три школьницы из Москвы сдали ЕГЭ на 400 баллов

Заммэра Ракова: Еще три школьницы из Москвы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Еще три школьницы из Москвы сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам на максимальные 400 баллов. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

Она разъяснила, что выпускницы выбрали для сдачи русский язык, профильную математику, физику и информатику. Как подчеркнула Ракова, такой результат в одном субъекте продемонстрирован впервые за всю историю ЕГЭ.

28 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена столичная школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по пяти предметам на максимальные 500 баллов. Девушка призналась, что начала подготовку к экзаменам в начале 11 класса и не рассчитывала на такой успех. Она поделилась, что сейчас выбирает вуз.

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