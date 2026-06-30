Политолог Олег Бондаренко: Власти Украины всегда боялись федерализации страны

Власти Украины всегда боялись федерализации страны. На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики, автор Telegram-канала «Вещий Бондаренко» Олег Бондаренко.

По словам политолога, именно из-за этого украинское руководство не заботилось о правах национальных меньшинств. «Как только заходила речь о том, что нужно все-таки интересы национальных меньшинств как-то учесть, тут же это называлось угрозой федерализации», — объяснил он, подчеркнув, что федерализация Украины воспринималась даже как более страшный исход, чем потеря Крыма.

«Украина оказалась сугубо мононациональным проектом, в котором другим нациям и народам места нет», — резюмировал Бондаренко.

Ранее в Венгрии назвали защиту прав венгров в Закарпатье условием для переговоров Украины и Европейского союза. По словам министра иностранных дел страны Аниты Орбан, если соглашение по этому вопросу исполняться не будет, то переговорный процесс остановится.