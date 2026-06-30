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14:17, 30 июня 2026Экономика

Глава ЕК и ее подчиненный разошлись в показаниях о передаче Украине денег на дроны

Еврокомиссар Кубилюс уменьшил выделенную Украине на дроны сумму на €100 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, разошлись в показаниях о передаче Украине денег на дроны. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети X, что Киеву выделили 3,9 миллиарда евро на закупку дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она также добавила, что в дальнейшем Европейский союз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку дронов.

Позднее подчиненный фон дер Ляйен Кубилюс уменьшил переданную на покупку дронов сумму на 100 миллионов евро.

«Еврокомиссия перевела сегодня 3,8 миллиарда евро через механизм "кредита" на поддержку Украины, чтобы поддержать ее срочные закупки для обороны в российской агрессивной войне», — написал Кубилюс.

Ранее Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму в 90 миллиардов евро. Подавляющая часть этой суммы, согласно утвержденному требованию, будет использоваться для приобретения у европейских оборонных концернов снарядов и военной техники для нужд ВСУ.

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