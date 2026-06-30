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13:25, 30 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок отыграл падение

Индекс Мосбиржи превысил 30 июня 2400 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи в ходе торгов 30 июня превышал 2400 пунктов, отыграв падение прошлой недели, когда показатель снизился почти до 2200. Российский фондовый рынок растет третий день подряд, прибавляя к моменту написания материала около 2 процентов, до 2396,5 пункта.

При этом аналитики в основном сходятся во мнении, что текущий рост выглядит как отскок после предшествующей распродажи, а не как уверенный разворот вверх, и для того, чтобы поступательное движение продолжилось рынку понадобится поддержка, например, со стороны дорожающей нефти.

«Российский рынок продолжает восстанавливаться после панических распродаж прошлой недели. Однако говорить о развороте пока рано: давление сохраняют геополитика, осторожная позиция Банка России и слабая макростатистика», — пишет, в частности, директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

Отмечая, что «технически рынок остается перепроданным» и «при отсутствии новых негативных факторов индекс Мосбиржи способен продолжить восстановление», эксперт подчеркивает, что устойчивый среднесрочный рост возможен только при стабилизации долгового рынка, дальнейшем ослаблении рубля, восстановлении нефтяных цен либо смягчении риторики Центробанка.

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