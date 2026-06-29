Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 29 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок серьезно вырос

Индекс Мосбиржи вырос 29 июня более чем на 2,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Российский фондовый рынок, потерявший за прошлую неделю почти 250 пунктов, или более 10 процентов от своего значения, второй день подряд показывает серьезный рост после того, как «оттолкнулся» от отметки в 2200 пунктов, которую тестировал в пятницу. Как свидетельствуют данные торгов, 29 июня индекс Мосбиржи вырос более чем на 2,5 процента.

К моменту написания материала показатель прибавлял 2,56 процента, до 2344,31 пункта, а на максимуме достигал 2 346,74.

При этом, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, текущий рост индекса выглядит как отскок после предшествующей распродажи, а не как уверенный разворот вверх, и для того, чтобы поступательное движение продолжилось рынку понадобится поддержка дорожающей нефти. Он считает, что, если стоимость российской нефти марки Urals закрепится ниже 60 долларов за баррель, а ожидания по ставке снова ухудшатся, инвесторы начнут действовать «еще осторожнее».

Тем временем некоторые эксперты полагают, что ставка в ближайшее время на фоне ряда факторов, включая быстрый рост кредитования, может пойти вверх, а оптимистичным является сценарий, при котором к концу 2026-го ее размер достигнет 13,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ к повторению курской операции в Крыму

    В Германии выставили на продажу уникальную советскую машину

    В российском регионе впервые объявили ракетную опасность

    В европейской стране гражданам стали платить за потребление электричества

    Мерзликин на фоне развода заговорил о семейных ценностях

    Японская иена обвалилась до 40-летнего минимума

    Виктория Боня начала борьбу с сатанизмом

    Боуз раскритиковал Цахкну за заявление об ударах Украины по России

    Ведущая популярного шоу назвала шокировавший ее на интернет-форуме вопрос

    Врач предупредил о влиянии вейпов на легкие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok