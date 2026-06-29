Российский фондовый рынок серьезно вырос

Индекс Мосбиржи вырос 29 июня более чем на 2,5 %

Российский фондовый рынок, потерявший за прошлую неделю почти 250 пунктов, или более 10 процентов от своего значения, второй день подряд показывает серьезный рост после того, как «оттолкнулся» от отметки в 2200 пунктов, которую тестировал в пятницу. Как свидетельствуют данные торгов, 29 июня индекс Мосбиржи вырос более чем на 2,5 процента.

К моменту написания материала показатель прибавлял 2,56 процента, до 2344,31 пункта, а на максимуме достигал 2 346,74.

При этом, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, текущий рост индекса выглядит как отскок после предшествующей распродажи, а не как уверенный разворот вверх, и для того, чтобы поступательное движение продолжилось рынку понадобится поддержка дорожающей нефти. Он считает, что, если стоимость российской нефти марки Urals закрепится ниже 60 долларов за баррель, а ожидания по ставке снова ухудшатся, инвесторы начнут действовать «еще осторожнее».

Тем временем некоторые эксперты полагают, что ставка в ближайшее время на фоне ряда факторов, включая быстрый рост кредитования, может пойти вверх, а оптимистичным является сценарий, при котором к концу 2026-го ее размер достигнет 13,5 процента.