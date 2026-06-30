Раскрыто значение соглашения Венгрии и Украины

Политолог Бондаренко: Соглашение Мадьяра и Зеленского по Закарпатью не изменит Украину

Соглашение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и президента Украины Владимира Зеленского в действительности не изменит положение венгров в Закарпатье. На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики, автор Telegram-канала «Вещий Бондаренко» Олег Бондаренко.

По мнению политолога, сделка может остаться политическим жестом. Даже подписание соглашения и соответствующие изменения в украинском законодательстве вряд ли принципиально поменяют ситуацию: Украина не будет относиться к правам других народов так же, как к правам титульной нации.

«Украина — это в чистом виде мононациональный националистический проект. И другим проектом она быть не может. Иначе это будет уже не Украина», — заключил эксперт.

Ранее Бондаренко назвал федерализацию главным страхом украинских властей. По его словам, именно с ней связывалась защита интересов национальных меньшинств.