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06:30, 30 июня 2026Мир

Раскрыто значение соглашения Венгрии и Украины

Политолог Бондаренко: Соглашение Мадьяра и Зеленского по Закарпатью не изменит Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Robert Nemeti / Anadolu via Getty Images

Соглашение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и президента Украины Владимира Зеленского в действительности не изменит положение венгров в Закарпатье. На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики, автор Telegram-канала «Вещий Бондаренко» Олег Бондаренко.

По мнению политолога, сделка может остаться политическим жестом. Даже подписание соглашения и соответствующие изменения в украинском законодательстве вряд ли принципиально поменяют ситуацию: Украина не будет относиться к правам других народов так же, как к правам титульной нации.

«Украина — это в чистом виде мононациональный националистический проект. И другим проектом она быть не может. Иначе это будет уже не Украина», — заключил эксперт.

Ранее Бондаренко назвал федерализацию главным страхом украинских властей. По его словам, именно с ней связывалась защита интересов национальных меньшинств.

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