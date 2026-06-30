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17:44, 30 июня 2026Наука и техника

Киев установил Sky Sentinel против «Гераней»

На Украине заметили антидроновую турель Sky Sentinel
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Повёрнутые на войне»

Антидроновую пулеметную турель Sky Sentinel, которой планируют противостоять российским дронам-камикадзе «Герань», заметили на Украине. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Повернуты на войне».

На ролике видна тумбовая установка с боевым модулем, который несет пулемет M2 Browning калибра 12,7 миллиметра. Отмечается, что Киев использует Sky Sentinel для прикрытия объектов от низколетящих дронов.

Производитель позиционирует Sky Sentinel как автоматизированную систему. Боевой модуль получил искусственный интеллект, который управляет обнаружением, захватом и сопровождением целей. Пулемет M2 способен поражать воздушные цели на дальности до 1500 метров.

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