Профессор Рабкин: Признание Израилем геноцида армян связано не с моралью, а со стратегией

Признание правительством Израиля геноцида армян 1915 года связано не с моралью, а с соображениями стратегии Тель-Авива на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».

Израиль готов хвататься за любую соломинку, поскольку находится в непростой ситуации, после того как вовлек США в безнадежную войну против Ирана. Мораль и историческая правда тут, понятно, ни при чем Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

По мнению Рабкина, действия Тель-Авива нацелены на привлечение армянского лобби в Конгрессе США к борьбе против усиления военно-промышленного сотрудничества с Турцией. Политолог посчитал ключевым мотивом израильского правительства восприятие Анкары как следующего крупного противника Тель-Авива после Ирана. Он подчеркнул, что благодаря военной помощи США Израиль располагает качественным превосходством в вооружении на Ближнем Востоке, однако ситуация может измениться после заключения соглашения о совместном производстве вооружений между Турцией, Пакистаном, Египтом и Саудовской Аравией.

28 июня правительство Израиля единогласно утвердило решение об официальном признании геноцида армянского народа. Как заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, решение израильских властей не следует рассматривать как «акт возмездия» за «откровенную враждебность, ужасающую риторику и враждебные действия Турции» под руководством ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.