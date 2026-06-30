Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 30 июня 2026МирЭксклюзив

Назван мотив Израиля признать геноцид армян

Профессор Рабкин: Признание Израилем геноцида армян связано не с моралью, а со стратегией
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Swanson / Reuters

Признание правительством Израиля геноцида армян 1915 года связано не с моралью, а с соображениями стратегии Тель-Авива на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».

Израиль готов хвататься за любую соломинку, поскольку находится в непростой ситуации, после того как вовлек США в безнадежную войну против Ирана. Мораль и историческая правда тут, понятно, ни при чем

Яков Рабкинзаслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

По мнению Рабкина, действия Тель-Авива нацелены на привлечение армянского лобби в Конгрессе США к борьбе против усиления военно-промышленного сотрудничества с Турцией. Политолог посчитал ключевым мотивом израильского правительства восприятие Анкары как следующего крупного противника Тель-Авива после Ирана. Он подчеркнул, что благодаря военной помощи США Израиль располагает качественным превосходством в вооружении на Ближнем Востоке, однако ситуация может измениться после заключения соглашения о совместном производстве вооружений между Турцией, Пакистаном, Египтом и Саудовской Аравией.

28 июня правительство Израиля единогласно утвердило решение об официальном признании геноцида армянского народа. Как заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, решение израильских властей не следует рассматривать как «акт возмездия» за «откровенную враждебность, ужасающую риторику и враждебные действия Турции» под руководством ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия планирует новый бросок на Киев, утверждает главком ВСУ. В Москве в ответ сделали резкое заявление

    Киркоров подтвердил примирение с Шаляпиным после 18 лет ссоры

    Холанд превзошел Роналду по одному показателю

    Певица Margo рассказала о сексе под свои песни

    В подмосковном игровом центре накормили детей ягодами со стеклом

    Раскрыты опасения Израиля из-за действий США

    Умер известный актер из «Гарри Поттера»

    Раскрыта дата президентских выборов во Франции

    Британия проведет военную реформу по образцу Украины

    Жена украинского олигарха Ермолаева высказалась о взрыве в Монако

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok