Назван вероятный организатор покушения на украинского олигарха

Криминалист Игнатов: За покушением на Ермолаева могут стоять украинские спецслужбы

За покушением на украинского олигарха Вадима Ермолаева могут стоять украинские спецслужбы. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов, передает NEWS.ru.

«Тут, конечно, несколько версий [кто мог стоять за подрывом]. Может быть, это киевский режим, украинские спецслужбы. Возможно, он кому-то там наступил на хвост, или, как говорят у нас, кинул, или не выполнил какие-то условия, которые ему были поставлены властями Киева», — рассказал эксперт.

Игнатов подчеркнул, что покушение могло быть организовано из-за конкуренции. По его словам, Ермолаев не единственный, кто занимается преступной деятельностью с кол-центрами и ему могли угрожать другие руководители мошеннических схем.

30 июня мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Жертвой покушения стал украинский олигарх Ермолаев. В настоящее время его состояние перестало быть критическим.