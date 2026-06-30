Стали известны подробности состояния украинского олигарха после взрыва в Монако

Nice-Matin: Состояние украинского олигарха Ермолаева больше не критическое

Состояние украинского олигарха Вадима Ермолаева, пострадавшего от взрыва в Монако, больше не критическое. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

«Жизнь спутницы Вадима Ермолаева в опасности, его состояние больше не критическое», — заявил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо в ходе пресс-конференции.

Ранее Тибо заявил, что власти княжества больше не считают происшествие терактом, а покушением на жизнь Ермолаева.

30 июня мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступнику удалось скрыться.