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14:35, 30 июня 2026Наука и техника

Названы защищающие организм от воспаления фрукты

F&F: Соединения из цитрусовых защищают организм от воспаления и окислительного стресса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Соединения, содержащиеся в цитрусовых, могут защищать организм от воспаления и окислительного стресса, однако ученые ищут способы сделать их еще более эффективными. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи проанализировали данные о вторичных соединениях цитрусовых, прежде всего флавоноидах и фенольных кислотах, которые содержатся в апельсинах, лимонах, грейпфрутах и других плодах. Эти вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему могут способствовать профилактике ряда хронических заболеваний.

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При этом ученые отмечают, что организм усваивает далеко не все полезные соединения из цитрусовых. Поэтому сейчас активно разрабатываются специальные системы доставки — микрокапсулы и другие технологии, которые защищают активные вещества от разрушения и повышают их биодоступность. Такие системы позволяют сохранить больше полезных компонентов и сделать их действие более выраженным.

Авторы считают, что развитие подобных технологий поможет создавать новые функциональные продукты и пищевые добавки на основе цитрусовых. Однако работа представляет собой обзор уже опубликованных исследований, поэтому для оценки эффективности конкретных продуктов необходимы дополнительные клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что соединения из цитрусовых фруктов защищают мозг при ишемическом инсульте.

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