00:30, 14 апреля 2026

Популярные фрукты назвали защитниками мозга при инсульте

JAFC: Соединения из цитрусовых фруктов защищают мозг при ишемическом инсульте
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aliona Gumeniuk / Unsplash

Соединения, содержащиеся в цитрусовых фруктах, могут помогать защищать мозг при ишемическом инсульте. К такому выводу пришли исследователи, обобщившие данные о действии так называемых флаванонов — природных веществ, встречающихся в апельсинах, мандаринах и других цитрусовых. Работа опубликована в Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Анализ показал, что эти соединения способны воздействовать сразу на несколько ключевых процессов, связанных с повреждением мозга при ишемическом инсульте. В частности, они снижают воспаление, защищают клетки от окислительного стресса, поддерживают работу митохондрий и помогают сохранить целостность гематоэнцефалического барьера — структуры, защищающей мозг от вредных веществ.

Кроме того, флаваноны могут влиять на процессы гибели клеток и запускать механизмы их восстановления, включая аутофагию — «очистку» клеток от поврежденных компонентов. Отдельные данные также указывают на их роль в улучшении кровоснабжения мозга за счет стимуляции образования новых сосудов.

Авторы подчеркивают, что эти вещества могут действовать как напрямую, проникая в мозг, так и опосредованно — через влияние на микрофлору кишечника. В будущем такие соединения могут лечь в основу функционального питания или новых препаратов для профилактики и восстановления после инсульта.

Ранее ученые выяснили, что фруктовые смузи снижают риск гипертонии и сердечных заболеваний.

