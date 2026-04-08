Определен наиболее полезный способ употребления фруктов

Front Nutr: Фруктовые смузи снижают риск гипертонии и сердечных заболеваний

Форма употребления фруктов может быть связана с заметными различиями в состоянии здоровья. К такому выводу пришел автор исследования, результаты которого показывают, что наилучшие показатели здоровья чаще наблюдаются у людей, предпочитающих фруктовые смузи. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В работе приняли участие 443 взрослых, которых разделили на группы в зависимости от того, как именно они чаще употребляют фрукты: в цельном виде, в виде соков, смузи или в целом редко включают их в рацион. Оказалось, что у любителей смузи реже встречаются гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, ниже индекс массы тела, а также выше уровень энергии и лучше качество сна. Кроме того, они реже обращаются к врачам и реже принимают лекарства по поводу хронических заболеваний.

Потребители цельных фруктов также демонстрировали более благоприятные показатели по сравнению с теми, кто редко ест фрукты. В то же время наименее удачный профиль здоровья чаще наблюдался у людей, предпочитающих фруктовые соки: у них чаще фиксировались высокий уровень холестерина и диабет, а также более низкие показатели сна и самочувствия.

Авторы предполагают, что преимущество смузи может быть связано с тем, что при измельчении сохраняется клетчатка и одновременно повышается доступность некоторых питательных веществ.

Ранее ученые выяснили, что обработка овощей без нагрева помогает сохранить полезные вещества.