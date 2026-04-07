15:15, 7 апреля 2026

Найден неочевидный способ усилить пользу овощей

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обработка зеленых овощей без нагрева может сохранить больше полезных веществ и даже повысить их усвояемость. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие обзор в журнале Frontiers in Nutrition.

Зеленые листовые овощи — например, шпинат, салат или капуста — богаты полифенолами и каротиноидами. Эти вещества работают как антиоксиданты, помогают снижать воспаление и поддерживают здоровье с возрастом. Однако при обычной готовке — варке, жарке или запекании — значительная часть этих соединений разрушается, и организм получает от продукта меньше пользы.

В качестве альтернативы ученые рассматривают современные методы обработки без нагрева. Среди них — воздействие электрическими импульсами, высоким давлением, ультразвуком или холодной плазмой. Такие технологии «разрыхляют» структуру овощей на клеточном уровне, не перегревая их. В результате полезные вещества не разрушаются и легче высвобождаются при пищеварении.

По данным исследований, такие методы позволяют сохранить антиоксидантную активность зелени и даже улучшить доступность полезных соединений для организма. Это может быть особенно важно для профилактики возрастных заболеваний, связанных с воспалением и окислительным стрессом.

Ранее ученые выяснили, что брокколи, цветная капуста и руккола снижают риск заболеваний сердца.

