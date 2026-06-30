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12:06, 30 июня 2026Россия

Стали известны новые детали о возможном местонахождении пропавшей семьи Усольцевых

Жительница Красноярского края заявила, что бесследно исчезнувших Усольцевых нет в тайге
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Усольцева / VK

Бесследно исчезнувших в Красноярском крае Усольцевых нет в тайге. Новые детали об их возможном местонахождении раскрыла жительница находящегося рядом с местом пропажи семьи поселка Кутурчина Наталья в беседе с aif.ru.

Женщина заявила, что если бы Усольцевы действительно пропали в тайге, на это указывали бы определенные признаки, в том числе реакция птиц в лесу.

«Если бы они пропали, было бы воронье. У нас, если дикую козу кто убьет, птицы сразу летать начинают над этим местом. И каркают, и каркают оглушительно. Иногда их не видно, если далеко, но слышно всегда. И мы по крикам всегда узнаем, что где-то раненая коза сдохла. Но тогда ворон не было», — сказала Наталья.

Местная жительница также уверена, что несчастный случай или нападение медведя не могли стать причиной исчезновения семьи, так как в таком случае остались бы зацепки. По ее мнению, Усольцевы могли покинуть тайгу на второй машине и скрыться.

Мне кажется, все-таки у них какая-то машина вторая все равно была. Вывезли их, а все это попросту инсценировали

Натальяместная жительница
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