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09:24, 26 июня 2026Россия

Стало известно о появлении тайной тропы в деле о бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

Aif.ru: В деле о бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых появилась тайная тропа
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В деле о бесследно исчезнувших в тайге в Красноярском крае Сергея, Ирины Усольцевых и их совместной дочери появилась тайная тропа. Как допустили поисковики и жители Кутурчина, семья могла уехать, воспользовавшись именно этой дорогой. Об этом стало известно корреспондентам aif.ru.

Жители поделились с репортерами, что в окрестностях скалы Мальвинка людей искать бессмысленно. По их версии, Усольцевы выбрались на секретную трассу, где их якобы подобрал автомобиль.

Мужчина из Кутурчина Виктор К. уверен, что Усольцевы не поднимались на скалу в день пропажи. «Я вам говорил про светлую иномарку, похожую на "лексус", которая стояла на площадке, когда туда приехали Усольцевы. А потом эта машина уехала. Также вскоре после их ухода со стороны Юрьевского прииска проследовал микроавтобус», — указал он журналистам.

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Житель Кутурчина предположил, что Усольцевы сбежали. Помочь им организовать «исчезновение» мог некий Олег Р., с которым Усольцев, как утверждает мужчина, дружил. Этот человек сейчас перебрался в Минусинск.

Виктор К. также привел подробности об осмотре машины Усольцевых. «Вскрыли при мне, фантиков много было — ребенок конфеты ел. Вот если бы они шли по тропе этой, все равно ребенок бы конфеты ел и фантики бросал. Кстати, никаких денег в машине тоже не было. Я лично помогал грузить автомобиль на эвакуатор», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бесследно пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы делали три остановки.

Операция по поиску семьи Усольцевых, которая проводилась с 17 по 21 июня 2026 года, не дала никаких результатов. Специалисты преодолели более 50 квадратных километров тайги в Красноярском крае, но не обнаружили ни членов семьи, ни зацепок.

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