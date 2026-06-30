Обнаружен неожиданный фактор риска деменции в среднем возрасте

A&D: Обструктивное апноэ сна повышает риск развития деменции уже в среднем возрасте

Обструктивное апноэ сна может быть связано с ухудшением памяти и повышенным риском развития деменции уже в среднем возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша, изучившие данные 2795 человек в возрасте от 40 до 70 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Исследователи сравнили когнитивные способности людей с обструктивным апноэ сна и без этого нарушения. Выяснилось, что участники с апноэ хуже справлялись с тестами на память, причем наиболее выраженные нарушения наблюдались у тех, кто не получал лечение. У людей, проходивших терапию, показатели памяти были сопоставимы с результатами участников без апноэ.

Кроме того, у людей с апноэ сна чаще встречались другие факторы риска деменции, включая ожирение, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина. Однако даже они не смогли полностью объяснить более низкие результаты тестов на память, что говорит о возможной самостоятельной роли нарушения сна.

Авторы считают, что раннее выявление и лечение апноэ сна может стать одним из способов сохранить здоровье мозга и снизить риск когнитивных нарушений в будущем.

Ранее стало известно, что плохой ночной сон и длительный сон днем повышают риск жировой болезни печени при диабете.