Организатор смертельной вечеринки в Подмосковье назвал себя потерпевшим

Именинник, на чьем празднике в Подмосковье двое умерли от наркотиков, ранее был судим

Именинник, на чьем дне рождения в Подмосковье гости отравились наркотиками, ранее был судим. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, молодой человек привлекался по статье о незаконном обороте запрещенных веществ, ему назначали общественные работы. Сам он заявил в суде, что не признает вину, а, напротив, считает себя потерпевшим, отравившимся некачественным товаром. Также фигурант рассказал, что его допрашивали в реанимации.

Известно, что он родом из Брянска, а в Подмосковье переехал несколько лет назад и стал работать мастером по установке кондиционеров.

О смертельном отравлении в подмосковном Солнечногорске стало известно 27 июня. Сообщалось, что именинник арендовал дом в деревне Бакеево и заказал у знакомого наркотики, их он разделил между друзьями. В результате девятерым стало плохо, двое из них не выжили. Обвинение предъявили хозяину праздника, двум продавцам наркотиков и курьеру. Они взяты под стражу.