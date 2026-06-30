Появилось видео прощания Путина с бывшим министром обороны России Ивановым

Опубликовано видео с Путиным на церемонии прощания с экс-министром обороны России Ивановым

В сети появилось видео с президентом России Владимиром Путиным на церемонии прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Ролик опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как Путин возлагает цветы у подножия гроба, после чего подходит к покойному, стоит несколько секунд и трижды крестится. Затем президент выражает соболезнования родным и близким Иванова.

Прощание с экс-министром обороны проходит в Центральной клинической больнице.

Ранее стало известно, что Иванова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном, которого не стало в 2014 году.

О смерти бывшего министра обороны, экс-руководителя администрации президента и основного конкурента Дмитрия Медведева на президентских выборах 2008 года Сергея Иванова 26 июня сообщила «Единая Лига ВТБ», почетным президентом которой являлся политик.