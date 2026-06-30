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08:47, 30 июня 2026Мир

Предшественник Каллас дал важный совет Европе

Боррель: Чтобы быть более напористым, ЕС должен четко представлять роли своих институтов
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Чтобы быть более напористым, Европейский союз (ЕС) должен четко представлять роли своих институтов. Такой совет страном объединения дал предшественник Кайи Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Politico.

«Первое, что нужно сделать, — это прояснить, кто чем занимается. Чтобы быть более напористым на мировой арене, ЕС должен четко представлять роли своих институтов... потому что, если вы не знаете, кто за что отвечает, вы не можете ожидать от себя напористости», — сказал он.

Ранее стало известно, что ряд чиновников ЕС выступают за ликвидацию внешнеполитической службы. По данным Politico, многие задачи внешнеполитической службы все чаще выполняет Еврокомиссия (ЕК). Кроме того, ЕС столкнулся с личным противостоянием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

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