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Культура
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11:00, 30 июня 2026Культура

Раскрыто состояние актрисы Волковой после повторной госпитализации

Актриса Екатерина Волкова продолжила работать, несмотря на повторную госпитализацию
Ольга Коровина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Попавшая в больницу актриса Екатерина Волкова не стала делать паузу в работе, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на команду артистки.

Представители Екатерины подтвердили сообщения о ее повторной госпитализации. Они добавили, что актриса пока чувствует себя плохо, однако не меняет рабочий график. Так, накануне она сыграла в спектакле, а сегодня отработает ночную смену на съемочной площадке.

«Так как эту работу нельзя отменить или перенести, приходится ездить из больницы. Поэтому, конечно, поправляется медленнее, чем хотелось бы», — сообщили коллеги Волковой.

21 июня Волкова заявила об экстренной госпитализации, не раскрыв ее причины. Позже стало известно, что Екатерина попала в больницу с признаками острого синусита с ярко выраженным болевым синдромом. 23 июня актриса сообщила о выписке «из-за рабочих обязательств» и отправилась на гастроли, однако уже 29 июня ее повторно госпитализировали.

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