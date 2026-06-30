Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 30 июня 2026РоссияЭксклюзив

Раскрыты возможности Российской армии после взятия под контроль Красного Лимана

Полковник Матвийчук: Освобождение Красного Лимана откроет путь к Славянску и Краматорску
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие под контроль Красного Лимана поможет Вооруженным силам (ВС) России открыть путь на Славянск и Краматорск, создавая клещи с юго-запада и северо-запада, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации практически полностью вытеснили украинские войска из Красного Лимана. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Эксперт отметил, что на сегодня с информационной повестки не уходят два населенных пункта — Константиновка и Красный Лиман. Он объяснил, что сейчас ВС России заходят в Алексеево-Дружковку, нанося удар на северо-запад, в то время как Красный Лиман находится на карте выше.

«Мы наносим удар на юго-запад. Получаются как бы клещи. То есть освобождение Красного Лимана позволяет нашим войскам охватывать с юго-запада и с северо-запада группировку, которая обороняется в Краматорске и Славянске. Это и есть те наши победы, о которых мы слышали в последние две недели. То есть наши войска идут до полного освобождения территории, которая принадлежит ДНР»., — объяснил Матвийчук.

Ранее стало известно, что два батальона 117-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были расформированы из-за больших потерь под Красным Лиманом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле выступили с обращением к мировому сообществу по поводу Украины

    Встречу Белоусова с военкорами охарактеризовали словами «вселяет надежду»

    У владельца российской сети заправок начались обыски

    Фон дер Ляйен объявила о выделении средств ЕС на закупку дронов для ВСУ

    Экс-депутат Рады раскрыл причину подрыва украинского олигарха в Монако

    Раскрыт неожиданный фактор риска развития жировой болезни печени

    Минфин США уменьшил особняк Филиппа Киркорова

    Эффективность запрета на выдачу виз ЕС россиянам оценили

    Местная жительница заявила о возможной второй машине исчезнувшей семьи Усольцевых

    В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok