Полковник Матвийчук: Освобождение Красного Лимана откроет путь к Славянску и Краматорску

Взятие под контроль Красного Лимана поможет Вооруженным силам (ВС) России открыть путь на Славянск и Краматорск, создавая клещи с юго-запада и северо-запада, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации практически полностью вытеснили украинские войска из Красного Лимана. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Эксперт отметил, что на сегодня с информационной повестки не уходят два населенных пункта — Константиновка и Красный Лиман. Он объяснил, что сейчас ВС России заходят в Алексеево-Дружковку, нанося удар на северо-запад, в то время как Красный Лиман находится на карте выше.

«Мы наносим удар на юго-запад. Получаются как бы клещи. То есть освобождение Красного Лимана позволяет нашим войскам охватывать с юго-запада и с северо-запада группировку, которая обороняется в Краматорске и Славянске. Это и есть те наши победы, о которых мы слышали в последние две недели. То есть наши войска идут до полного освобождения территории, которая принадлежит ДНР»., — объяснил Матвийчук.

Ранее стало известно, что два батальона 117-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были расформированы из-за больших потерь под Красным Лиманом.