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15:11, 30 июня 2026Экономика

В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за топлива

Пензенский губернатор Мельниченко ввел режим повышенной готовности из-за топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Руководство Пензенской области ввело режим повышенной готовности в связи с ситуацией, складывающейся с топливом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Олег Мельниченко, уточнивший, что режим будет действовать до особого распоряжения.

Главной целью такого решения чиновник назвал «обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов».

Ограничения на продажу топлива в регионе ввели еще неделю назад, однако относительно слабые. Для физических лиц продажа бензина была ограничена объемом 100 литров на одну машину, а дизельного топлива — объемом 200 литров. Также власти во избежание избыточного ажиотажа запретили продажу топлива в канистры.

Дрозденко указал, что власти региона ведут ежедневный мониторинг ситуации, а вопрос находится на контроле президента Владимира Путина.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что в регионе могут ввести лимиты на отпуск топлива на АЗС, потому что запасы не бесконечны, а в логистике есть сложности. Он призвал избегать как паники, так и излишнего оптимизма.

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