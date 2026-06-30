Россиянам дали советы по выбору санаториев

Кандидат медицинских наук Кондрахин: Нахождение в санатории — часть лечения

Россиянам рекомендовали опираться на мнение врача при выборе санатория, потому что это является частью лечения, а не отдыхом. Такой совет дал соотечественникам врач функциональной диагностики, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «360».

По словам специалиста, нахождение в санатории необходимо для восстановления функций организма человека.

«Есть определенные методические материалы, которые позволяют врачам решить, какое воздействие необходимо для пациента, чтобы достичь ремиссии. Поэтому перед поездкой врач выдает курортную карту, где прописано, какое заболевание у пациента, потому что любое воздействие может привести к обострению», — заявил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны. Среди представителей поколения Z количество бронирований соответствующего отдыха увеличилось на 15,5 процента.

