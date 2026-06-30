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Забота о себе
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14:31, 30 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали идеальную основу для окрошки

Диетолог Устинова: Окрошка полезнее на кефире или сыворотке
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Врач-терапевт, диетолог, Елена Устинова считает, что окрошка полезнее на кефире или сыворотке. Идеальную основу для летнего блюда она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее мнению, окрошка на кефире или молочной сыворотке полезнее, так как в них содержатся молочнокислые бактерии и белок. Врач также отметила, что кисломолочные продукты, в отличие от кваса, практически не содержат углеводов.

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При этом Устинова подчеркнула, что окрошка при любой основе остается полезным блюдом, благодаря содержащимся в ней продуктам. Она уточнила, что укроп, зелень и огурцы богаты витаминами и ценными микроэлементами, а яйца и мясо являются отличными источниками белка.

Чтобы окрошка приносила максимум пользы, диетолог посоветовала добавить в нее немного свеклы и не использовать колбасу и ветчину.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала о пользе острой пищи. По ее словам, специи стимулируют выработку ферментов, улучшая переваривание белков и жиров.

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