Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:14, 30 июня 2026Забота о себе

Россиянам рассказали о пользе острой пищи

Диетолог Лазуренко заявила о пользе острой пищи для здорового человека
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Наталья Лазуренко в интервью RT рассказала о влиянии острой пищи на организм. По ее словам, специи стимулируют выработку ферментов, улучшая переваривание белков и жиров.

«Особенно это нужно для белковых продуктов, которые содержат аминокислоты... Также [острое] положительно влияет на процесс усвоения жиров», — пояснила специалист.

Однако при наличии воспалений в желудке или кишечнике такая еда становится опасной. Лазуренко предупредила, что острая пища «будет раздражать слизистую оболочку и вызывать обострение хронических заболеваний», что проявляется в виде режущих болей и колик.

В итоге эксперт подчеркнула: людям с заболеваниями ЖКТ острое противопоказано, тогда как для здорового организма умеренные дозы специй, наоборот, полезны.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков перечислил продукты, которые чаще всего вызывают «пожар» в желудке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле выступили с обращением к мировому сообществу по поводу Украины

    Встречу Белоусова с военкорами охарактеризовали словами «вселяет надежду»

    У владельца российской сети заправок начались обыски

    Фон дер Ляйен объявила о выделении средств ЕС на закупку дронов для ВСУ

    Экс-депутат Рады раскрыл причину подрыва украинского олигарха в Монако

    Раскрыт неожиданный фактор риска развития жировой болезни печени

    Минфин США уменьшил особняк Филиппа Киркорова

    Эффективность запрета на выдачу виз ЕС россиянам оценили

    Местная жительница заявила о возможной второй машине исчезнувшей семьи Усольцевых

    В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok