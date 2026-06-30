Россиянам рассказали о пользе острой пищи

Диетолог Лазуренко заявила о пользе острой пищи для здорового человека

Врач-диетолог Наталья Лазуренко в интервью RT рассказала о влиянии острой пищи на организм. По ее словам, специи стимулируют выработку ферментов, улучшая переваривание белков и жиров.

«Особенно это нужно для белковых продуктов, которые содержат аминокислоты... Также [острое] положительно влияет на процесс усвоения жиров», — пояснила специалист.

Однако при наличии воспалений в желудке или кишечнике такая еда становится опасной. Лазуренко предупредила, что острая пища «будет раздражать слизистую оболочку и вызывать обострение хронических заболеваний», что проявляется в виде режущих болей и колик.

В итоге эксперт подчеркнула: людям с заболеваниями ЖКТ острое противопоказано, тогда как для здорового организма умеренные дозы специй, наоборот, полезны.

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