Слухи о завершении карьеры Пугачевой назвали пиар-ходом

Критик Соседов: Алле Пугачевой нужно было завершить карьеру 30 лет назад

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал сообщения о том, что певица Алла Пугачева завершила карьеру из-за проблем со здоровьем. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Собеседник издания заявил, что Пугачевой нужно было поставить точку в карьере 30 лет назад, однако она не захотела уступить место молодым артистам. По его словам, исполнительница ежегодно устраивала прощальные гастрольные туры, но в итоге записывала новые песни и не покидала сцену.

«Я и сейчас не верю, что она успокоится. Мне кажется, это просто пиар, попытка напомнить о себе. Наверное, она готовится к выпуску новой песни или альбома», — отметил Соседов и предположил, что вместо Пугачевой исполнять композиции будет искусственный интеллект.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что покинувшая Россию Пугачева перенесла две операции на сердце. По информации источника, 76-летняя артистка была госпитализирована в европейскую клинику около полугода назад. После хирургического вмешательства тяжелые нагрузки ей стали противопоказаны из-за одышки и боли в груди. По этой причине Примадонна якобы стала отказываться от концертов с многомиллионным гонораром.