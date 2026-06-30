Средняя зарплата в российском городе выросла больше чем на 103 тысячи рублей

Росстат: Средняя зарплата в Москве за пять лет выросла больше чем на 103 тысячи рублей

В 2026 году средняя заработная плата жителя Москвы составила 219,6 тысячи рублей. Эти данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) процитировало ТАСС.

По его данным, заработная плата в столице России за пять лет выросла больше чем на 103 000 рублей. В 2021 году речь шла о более чем 116 тысячах рублей.

В среднем по стране люди получают 113 654 рубля.

В марте 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в Москве выросла более чем на 30 тысяч рублей.

Сильнее всего в первый месяц весны выросли зарплаты в Калужской и Магаданской областях. В Калужской области они увеличились на 31 процент в годовом выражении, а в Магаданской области — на 23 процента. Кроме того, в топ-5 регионов с самыми высокими средними зарплатами также вошла Республика Алтай, где средние зарплаты год к году увеличились на 21 процент.