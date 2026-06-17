Зарплаты в Москве выросли за месяц

Росстат: За март среднемесячная номинальная заработная плата в Москве выросла на ₽30 640

В марте 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в Москве выросла более чем на 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

За месяц зарплаты увеличились на 30 640 рублей в сравнении с мартом 2025 года. В прошлом году средний показатель равнялся 188 978 рублям, а в марте текущего года — 219 618 рублей.

В России тем временем средняя зарплата в России увеличилась до 112 654 рублей. В годовом выражении она выросла на 15 тысяч рублей.

По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», главными мотиваторами для работы у россиян являются личные планы и цели, для реализации которых необходим стабильный ежемесячный заработок. Такой ответ дали 43 процента респондентов. Еще для 35 процентов респондентов работа нужна, чтобы поддерживать оптимальный уровень жизни близких людей. Для чуть более четверти (26 процентов) опрошенных стабильный труд необходим ради спокойной жизни.