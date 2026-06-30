Стало известно о передаче Оманом США плана о платном проходе через пролив

NYT: Оман передал США план платного прохода через Ормузский пролив

Оман передал США и другим западным союзникам план платного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что план Омана вызвал беспокойство у американских переговорщиков, которые планируют обсудить детали.

«В предложении упоминаются добровольные сборы, а не обязательные пошлины (...) Будущее пролива остается центральным вопросом в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, направленных на достижение прочного мирного соглашения», — говорится в статье.

25 июня США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив. В ответ на это, МИД Ирана заявил о том, что только Иран и Оман определяют условия для управления судоходством в этой акватории.