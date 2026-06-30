Страна — сосед России столкнется с резким подорожанием еды

Bloomberg: В Японии подорожают больше 2500 наименований продуктов питания и напитков

В июле жителей Японии ждет самое значительное с апреля подорожание продуктов питания и напитков. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на исследование Teikoku Databank.

Предполагается, что вырастут цены на 2566 наименований. Причинами такой динамики называют ситуацию с поставками нефтепродуктов с Ближнего Востока. Растущие затраты на упаковочные материалы, включая чернила, пищевую пленку и лотки, а также расходы на энергию и логистику, отражаются на стоимости продуктов питания.

Агентство подчеркнуло, что инфляция в Японии стала важной политической проблемой, хотя пока и не подорвала популярность премьер-министра Санаэ Такаити.

По прогнозам Teikoku, цены на продукты питания и напитки будут расти все лето. Ситуация усугубляется слабой иеной и аномальными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что курс японской валюты упал 29 июня до минимальных за 40 лет 161,97 иены за доллар. В стране серьезно растут расходы на закупки зарубежных товаров, прежде всего нефти и газа, что бьет по потребителям, вынужденным платить больше.