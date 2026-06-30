ЦБ оценил размер внешнего долга России

ЦБ снизил оценку внешнего долга России до $299,1 млрд на 1 апреля

Центробанк (ЦБ) понизил оценку совокупного внешнего долга России на 1 апреля до 299,1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте регулятора.

Предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне 308,8 миллиарда долларов. Таким образом, регулятор ее понизил на 9,7 миллиарда.

По итогам первого квартала, как следует из обновленных данных ЦБ, внешний госдолг сократился на 2,5 процента, или на 7,7 миллиарда долларов. Размер долговых обязательств регулятора и банковского сектора за это время снизился на 4,3 процента, до 106,7 миллиарда долларов.

За прошлый год суммарный объем внешних обязательств России увеличился почти на 17 миллиардов долларов. За 12 месяцев показатель вырос на 5,8 процента. К началу этого года он достиг 306,8 миллиарда долларов.

По прогнозу Международного валютного фонда, к концу года российский госдолг (учитывает все заимствования на внешнем и внутреннем рынках) поднимется до 19,1 процента ВВП, а в течение ближайших пяти лет — 29,1 процента. Отдельной проблемой остается дорогое обслуживание государственных обязательств, отмечали в Счетной палате.