ЦБ заметно повысил курс доллара в России

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 78,27 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) заметно повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 1 июля, составят примерно 78,27 рубля. Для сравнения, во вторник, 30 июня, официальный курс доллара в России находится на уровне 77,75 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты более чем на 50 копеек.

Затяжное ослабление рубля фиксируется на фоне активизации валютных интервенций Министерства финансов, а также продолжительного падения мировых цен на нефть. Давление на российскую валюту также оказало завершение налогового периода. Пик продажи валютной выручки экспортерами уже пройден, что не играет на руку рублю, пояснила завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

Несмотря на заметное ослабление рубля к доллару, ряд экспертов продолжают считать нынешний расклад сил в валютной паре не вполне выгодным для российской экономики. Глава ВТБ Андрей Костин называл оптимальным коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе, отмечал он, отечественные экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления с продаж энергоресурсов. Последнее — особенно актуально с учетом стремительного увеличения дефицита госказны.