Ученые прочли запечатанные глиняные письма возрастом четыре тысячи лет

Ассириологи научились читать древние письма, не вскрывая глиняные «конверты»

Ученые научились читать запечатанные глиняные письма возрастом четыре тысячи лет из Анатолии, не вскрывая их. Об этом сообщает Arkeonews.

Речь идет о клинописных посланиях ассирийских купцов из древнего города Канеш (современный Кюльтепе), которые обычно сворачивали и упаковывали в глиняную оболочку, указывая снаружи только имена отправителя и получателя. До сих пор для прочтения таких писем требовалось уничтожать внешний слой. Новый томограф ENCI, разработанный командой под руководством ассириолога Сесиль Мишель и физика Кристиана Шрера весом около 420 килограммов разбирается на части и может перевозиться в музеи, где он за несколько минут создает высокоточную 3D-модель скрытого внутри текста.

Первой важной расшифровкой стало письмо женщины по имени Анна-Анна своему мужу Эннум-Ашшуру, где она жалуется, что должник отказывается вернуть серебро, пока не вернулся супруг. Еще одно послание раскрыло техническую деталь: когда основная табличка не вмещала весь текст, древние писцы добавляли вторую маленькую табличку в качестве дополнительной страницы, а сами конверты часто делались из нескольких слоев глины для прочности.

Технология уже протестирована в Лувре и Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, где за три недели отсканировали 48 табличек. Теперь ученые надеются, что этот метод откроет доступ к целому архиву частной переписки бронзового века.

Ранее сообщалось, что в городе Колчестер, Великобритания, на общее обозрение выставят гроб с останками знатной римлянки. В могиле рядом с ней лежали шпильки из гагата и редкие стеклянные флаконы.