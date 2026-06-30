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Из жизни
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13:51, 30 июня 2026Из жизни

Ученые прочли запечатанные глиняные письма возрастом четыре тысячи лет

Ассириологи научились читать древние письма, не вскрывая глиняные «конверты»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: CM Dixon / Print Collector / Getty Images

Ученые научились читать запечатанные глиняные письма возрастом четыре тысячи лет из Анатолии, не вскрывая их. Об этом сообщает Arkeonews.

Речь идет о клинописных посланиях ассирийских купцов из древнего города Канеш (современный Кюльтепе), которые обычно сворачивали и упаковывали в глиняную оболочку, указывая снаружи только имена отправителя и получателя. До сих пор для прочтения таких писем требовалось уничтожать внешний слой. Новый томограф ENCI, разработанный командой под руководством ассириолога Сесиль Мишель и физика Кристиана Шрера весом около 420 килограммов разбирается на части и может перевозиться в музеи, где он за несколько минут создает высокоточную 3D-модель скрытого внутри текста.

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Первой важной расшифровкой стало письмо женщины по имени Анна-Анна своему мужу Эннум-Ашшуру, где она жалуется, что должник отказывается вернуть серебро, пока не вернулся супруг. Еще одно послание раскрыло техническую деталь: когда основная табличка не вмещала весь текст, древние писцы добавляли вторую маленькую табличку в качестве дополнительной страницы, а сами конверты часто делались из нескольких слоев глины для прочности.

Технология уже протестирована в Лувре и Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, где за три недели отсканировали 48 табличек. Теперь ученые надеются, что этот метод откроет доступ к целому архиву частной переписки бронзового века.

Ранее сообщалось, что в городе Колчестер, Великобритания, на общее обозрение выставят гроб с останками знатной римлянки. В могиле рядом с ней лежали шпильки из гагата и редкие стеклянные флаконы.

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