Ученый рассказал о способном разрушить цивилизацию астероиде

Ученый Пупков: Цивилизацию может уничтожить астероид диаметром 10 километров

Младший научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Максим Пупков в беседе с RT рассказал о способном уничтожить цивилизацию астероиде. По его словам, его диаметр должен составлять в этом случае около 10 километров.

При этом эксперт отметил, что даже небольшие астероиды, примерно 10-20 метров в диаметре, могут вызывать серьезные разрушения на Земле. Столкновение же с астероидом диаметром около 10 километров может иметь катастрофические последствия.

«Астероид действительно каких‑то невероятных размеров в теории может привести к разрушению Земли, но это, скорее, что‑то из области фантастики», — заключил он, напомнив при этом о том, что около 65 миллионов лет назад падение астероида, образовавшего кратер Чиксулуб, привело к вымиранию динозавров.

Ранее эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров рассказал, что диаметр поперечного сечения самого большого из известных ученым астероидов в среднем составляет 525 километров, что сравнимо с расстоянием от Москвы до Нижнего Новгорода.