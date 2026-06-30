Астроном рассказал о самом большом астероиде

Астроном Бурмистров рассказал о самом большом из известных астероиде

Диаметр поперечного сечения самого большого из известных ученым астероидов в среднем составляет 525 километров, что сравнимо с расстоянием от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом ТАСС рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

«Протяженность сравнима с расстоянием от Москвы до Нижнего Новгорода, а площадь поверхности превышает территорию Франции. У этого гиганта даже сформированы железное ядро и твердая каменная оболочка, подобно настоящим планетам», — сказал специалист.

По его словам, Веста возникла спустя около двух миллионов лет после рождения Солнечной системы на орбите между современными Марсом и Юпитером. При этом, как отметил эксперт, росту астероиду помешало развитие газового гиганта, который притягивал к себе практически весь строительный материал.

Ранее Бурмистров сообщил, что в настоящее время астероид 2024 YR4 является самым опасным для Земли.

Также в июне ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев заметил, что металлический астероид на Луне может стоить около квадриллиона долларов.