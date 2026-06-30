Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь управляемых авиабомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
Кроме того, сбиты 806 беспилотников самолетного типа. Районы их уничтожения не раскрываются.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские объекты при помощи умных авиабомб. Так, в Минобороны сообщали об уничтожении 13 таких снарядов 29 июня и 17 — 25 июня.
Ранее британский аналитик Дэвид Акс рассказал, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.