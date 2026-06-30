Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

Минобороны России заявило об уничтожении семи управляемых авиабомб ВСУ

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь управляемых авиабомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, сбиты 806 беспилотников самолетного типа. Районы их уничтожения не раскрываются.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские объекты при помощи умных авиабомб. Так, в Минобороны сообщали об уничтожении 13 таких снарядов 29 июня и 17 — 25 июня.

Ранее британский аналитик Дэвид Акс рассказал, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

