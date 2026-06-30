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13:07, 30 июня 2026Россия

Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

Минобороны России заявило об уничтожении семи управляемых авиабомб ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь управляемых авиабомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, сбиты 806 беспилотников самолетного типа. Районы их уничтожения не раскрываются.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские объекты при помощи умных авиабомб. Так, в Минобороны сообщали об уничтожении 13 таких снарядов 29 июня и 17 — 25 июня.

Ранее британский аналитик Дэвид Акс рассказал, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

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