МО России сообщило об уничтожении 12 управляемых авиабомб ВСУ

Вооруженные силы Украины сбросили на российские объекты умные авиабомбы, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все украинские снаряды. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего Украина попыталась атаковать с помощью 12 управляемых авиационных снарядов. Какие именно объекты выбрали в качестве цели ВСУ, не уточняется. Над какими регионами система ПВО уничтожила бомбы, неизвестно. В Минобороны добавили, что, помимо умных авиабомб, средства ПВО сбили 415 беспилотников самолетного типа.

ВСУ периодически используют управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и американские JSOW. Дальность их полета составляет несколько десятков километров. Также, как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

Ранее сообщалось, что российские военные дали бой взводу украинских роботов. В бой вступили военнослужащие группировки войск «Юг».