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10:58, 30 июня 2026Экономика

Выпуск сырья для производства взрывчатки в России упал

«Ведомости»: В январе-мае выпуск аммиачной селитры в России упал на 9 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам первых пяти месяцев года выпуск аммиачной селитры в России сократился на девять процентов, до 4,7 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Ведомости».

Отдельно в мае производство упало на 14 процентов в годовом выражении и на 11 процентов — в месячном, до 786,1 тысячи тонн. Такой показатель стал минимальным с начала года.

Аммиачная селитра (нитрат аммония) — это азотное удобрение, однако одновременно она используется в химической промышленности, в том числе в качестве сырья для взрывчатки.

Текущий уровень выпуска достаточен для обеспечения внутреннего спроса, поскольку по итогам прошлого года на экспорт была отправлена треть всего объема. При этом падение выпуска наблюдалось и в 2025-м, но только на два процента.

Консультант консалтинговой компании «Имплемента» Виктор Кутлумбетов считает, что главной причиной текущего снижения стали внеплановые ремонты предприятий, пострадавших в результате атаки беспилотников. Вторым фактором, влияющим на выпуск, эксперт назвал снижение на 7,5 процента выпуска аммиака, необходимого в производственных процессах.

Между тем ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов напомнил, что на динамику мог повлиять запрет на экспорт селитры в целях приоритетного обеспечения российских аграриев, что заставило производителей переключиться на другие категории. В том числе они стали выпускать больше карбамида, продажа которого за рубеж не запрещена.

Руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков напомнил, что внутреннее потребление селитры снизилось из-за ограниченного объема предложения. По его мнению, во втором полугодии выпуск восстановится, но полностью компенсировать отставание вряд ли получится, и к концу года снижение составит порядка пяти процентов.

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