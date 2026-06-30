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09:30, 30 июня 2026Россия

Увеличилось количество сбитых на подлете к Москве беспилотников

Мэр Собянин: На подлете к Москве был уничтожен 61 беспилотник
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Москве с 20:00 29 июня был уничтожен 61 беспилотник. Такое количество вражеских дронов назвал мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что удалось предотвратить очередную массовую атаку летательных устройств.

Мэр Москвы пояснил, что на местах падений обломков дронов начали работу экстренные службы. Других подробностей в посте он не привел.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жертвой украинской атаки стал шестимесячный ребенок в Егорьевске.

Согласно информации Минобороны, всего в ночь на вторник средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 419 украинских дронов. Под удар тогда попали Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и другие субъекты.

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