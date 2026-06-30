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06:17, 30 июня 2026Мир

В Германии жестко высказались о роли Украины

Активистка Килинч: ЕС отводит Украине роль пушечного мяса, а не члена объединения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Европейский союз (ЕС) отводит Украине роль пушечного мяса в противостоянии с Россией, а не считает потенциальным членом объединения. Об этом заявила глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиане Килинч в разговоре с РИА Новости.

«Когда украинский народ, наконец, поймет, что единственная отведенная ему роль — это использовать его в качестве пушечного мяса в борьбе с Россией», — задалась она вопросом.

По мнению Килинч, у Киева нет шансов на вступление в ЕС. Она отметила, что для этого недостаточно заявлений, с которыми европейские политики выступают в поддержку Украины.

Ранее стало известно, что Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС. Против применения этой процедуры в отношении Киева также высказывается Венгрия.

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