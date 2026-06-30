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21:32, 30 июня 2026Интернет и СМИ

В Хорватии сделали заявление о конфликте на Украине

Advance: Страны Запада воюют с Россией при помощи Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Запада ведут войну с Россией при помощи Украины. Такое заявление сделало хорватское издание Advance.

«Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия обладает огромными территориями и большой индустриальной базой, что позволяет компенсировать боевые потери.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что лидеры Европейского союза пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. Тогда же дипломат отметила, что переговорный процесс по завершению конфликта на Украине еще не имеет реальных очертаний.

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