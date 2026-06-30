Захарова: Варшава сознательно вооружала последователей убийц поляков

Киевский режим является выкормышем Варшавы, которому Польша сознательно выделяла оружие и финансы. Такое заявление в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Минобороны Польши о невозможности вступления Киева в ЕС.

«Варшава много лет не то что поощряла есовские устремления бандеровского неонацистского режима на Украине, она сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги», — написала дипломат в Telegram.

По словам Захаровой, польские элиты сами «заражены национализмом» и «истово исповедуют русофобию», что побудило их «побрататься» с последователями Бандеры и Шухевича ради реваншизма. «Нет уж. Вы, как говорил Экзюпери, у которого вчера был день рождения, в ответе за тех, кого приручили. Я добавлю: "за тех кровожадных монстров". Ведь это выкормыши, в том числе Варшавы, убивают детей, взрывают дома, рисуют нацистскую символику, включая свастику», — заключила она.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины будут большие проблемы со вступлением в Европейский союз (ЕС), если Киев будет пытаться интегрироваться в объединение «под флагом Бандеры». Министр отметил, что выстраивать европейское сотрудничество на уважении к фигурам наподобие Бандеры неприемлемо. Он также подчеркнул, что на Украине есть «некоторые силы», которые не хотят присоединения страны к ЕС.