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22:28, 29 июня 2026Мир

В МИД России предупредили Запад из-за разработок оружия для ВСУ

Захарова: Россия усилит внимание к предприятиям-разработчикам оружия для ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Планы Североатлантического альянса по разработке вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) дают России основания для повышенного внимания к любым предприятиям, которые задействованы в подобных шагах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, связка НАТО и Украины дает российским военным дополнительные основания для того, чтобы демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, которые участвуют в разработке и производстве вооружений, применяемых против России. Так пресс-секретарь дипведомства прокомментировала информацию о планах альянса по разработке перспективных систем вооружений в интересах Киева.

Именно с таких позиций Москва будет оценивать как сложившуюся ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития, подчеркнула Захарова.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин отметил, что хорошим кандидатом в переговорщики от ЕС с точки зрения России будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы. Он назвал содержательной свою недавнюю встречу с послами Германии, Франции и Великобритании.

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