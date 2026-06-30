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18:10, 30 июня 2026Экономика

В ООН призвали не надеяться на выход мировой экономики из шока

ООН: Возобновление судоходства через Ормузский пролив не выведет мировую экономику из шока
Кирилл Луцюк

Фото: Noam Galai / WireImage / Getty Images

Для того чтобы мировая экономика вышла из шока, вызванного ближневосточным кризисом, недостаточно возобновления судоходства в Ормузском проливе. Такой вывод содержится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Его процитировало ТАСС.

Там говорится, что шок не завершается с открытием Ормузского пролива, хотя последнее является необходимым условием восстановления международной торговли. Однако цепочке поставок нужно время для перестройки. Кроме того, тарифы на перевозки и цены остаются инерционными.

Отчет гласит, что особенно уязвимыми остаются больше 60 экономик, которые зависят от импорта нефти и зерновых. В этом списке 35 наименее развитых государств и 26 малых островных развивающихся стран.

По прогнозам японской судоходной компании NYK Line, для того, чтобы вернуть судоходство через Ормузский пролив на довоенный уровень, уйдут месяцы. Сделать это быстро не получится из-за плавучих мин. В акватории могут дрейфовать до 80 зарядов.

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